Xabi Alonso: Yarın kazanıp üst tura geçmek istiyoruz

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Copa del Rey'de Talavera ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

Alonso, turnuvanın özel olduğunu vurgulayarak, "Copa del Rey'in her zaman özel bir turnuva olduğunu biliyoruz. Talavera gibi takımlarla karşılaşma şansı veriyor, ama aynı zamanda büyük sürprizlerin yaşandığı bir turnuva. Her zaman olduğu gibi aynı saygı ve hazırlıkla gidiyoruz. Hazırız," dedi.

Alt sıralarda yer alan rakiplere karşı hazırlığın önemine değinen Alonso, "Bu, mental olarak hazırlanmanız gereken bir maç çünkü durumlar farklı. Sürpriz istemiyoruz. Güvenilir olmak istiyoruz. Yarın rekabetçi bir kadro sahaya çıkarıp bir üst tura geçmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Oyuncuların motivasyonuna da değinen İspanyol teknik adam, "Oyuncular daha mı motive? Bu sizin yorumunuz. Biz, içeriden, her zaman aynı hedefler için savaştık. İyi zamanlar ve daha az iyi zamanlar olduğunu biliyoruz. Ve birlik çok önemli. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz, iniş çıkışların farkındayız. Odak, önümüzdeki dört gün ve moladan önce güçlü bir şekilde bitirmek. Hep gelişme arzusu ile," dedi.

Kendi gelişimine de değinen Alonso, "Haziran ayında gelen Xabi ile şimdi aynı Xabi değil. Özünde evet, ama birçok şey öğrendim, bazı yönlerimi ayarlamak zorunda kaldım ve gelişim devam ediyor. Bu normal, gelişiyoruz. Ve önemli olan bunun daha iyiye doğru olması. Daha gidilecek yol var," ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetimiyle ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Alonso, Mart ve Mayıs aylarına dair umutlu mesajlar verdi: "Yönetim ile aram gayet iyi, sorun yok. Mart ayı, bu aydan daha iyi olacak. Mayıs ayı ise bütün aylardan daha iyi olacak."

Negreira davasıyla ilgili soruya da yanıt veren Alonso, "Kulübün ve başkanın tutumunu paylaşıyoruz. Futbolun iyiliği için, ne olduğunu bilmek en önemli şey," dedi.

Son olarak Rodrygo'nun performansını değerlendiren Alonso, "Rodrygo? Sorduğunuz için çok memnunum çünkü Rodry harika bir haber oldu. Sadece golleri için değil, dördüncü orta saha veya üçüncü forvet olarak oynadığı rol için de. Kalitesi nedeniyle konumu biraz belirlemek zor olsa da, bize defansif denge sağlıyor ve golleri eklenince... Golleri çok önemliydi," yorumunu yaptı.