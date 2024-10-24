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Spor

Xabi Alonso yıldızı ile birlikte Real Madrid'e gidecek

Almanya Bundesliga'da namağlup şampiyon olarak tarih yazan Bayer Leverkusen'de sezon sonunda Xabi Alonso takımdan ayrılacak. İspanyol hocanın Real Madrid'e gitmesi bekleniyor. Başarılı teknik direktörün yanında yıldız oyuncusu Writz'i de götüreceği iddia edildi.

24 Ekim 2024 Perşembe 18:52 - Güncelleme:
Xabi Alonso yıldızı ile birlikte Real Madrid'e gidecek
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Almanya Bundesliga'da namağlup şampiyon olarak tarih yazan Bayer Leverkusen'de sezon sonunda Xabi Alonso'nun ayrılması bekleniyor.

Xabi Alonso'nun adı daha önce formasını giydiği Real Madrid'le ciddi şekilde anılmaya başlandı.

XABI ALONSO YILDIZINI DA YANINDA GÖTÜRECEK

Fichajes'te yer alan habere göre; Bayer Leverkusen teknik direktörü, sezon sonunda ayrılması halinde Alman genç yıldız Florian Wirtz'i de yanına almak istiyor.

WIRTZ İÇİN SINIRLAR ZORLANABİLİR

Bayer Leverkusen'in Florian Wirtz'ten büyük bir bedel elde etmeden bırakmayacağı iddia ediliyor ancak Real Madrid'in de şartları zorlayacağı ifade edildi.

2024/25 sezonuna takımı ile iyi bir başlangıç yapan 21 yaşındaki Florian Wirtz, çıktığı 12 karşılaşmada; 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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