İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2025 Pazartesi / 28 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9641
  • EURO
    48,9833
  • ALTIN
    5859.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! El Clasico'da forma giyecek mi?
Spor

Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! El Clasico'da forma giyecek mi?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta tek golün asistini yapan Arda Güler için flaş bir karar alındı. Bu sezon Xabi Alonso'nun elinde parlayan ve eflatun-beyazlı ekibin kritik oyuncularından olan Arda, Barcelona maçında ilk 11'de başlayacak.

HABER MERKEZİ20 Ekim 2025 Pazartesi 18:20 - Güncelleme:
Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! El Clasico'da forma giyecek mi?
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta tek golün asistini yapan Arda Güler için flaş bir karar alındı.

Bu sezon Xabi Alonso'nun elinde parlayan ve eflatun-beyazlı ekibin kritik oyuncularından olan Arda, Barcelona maçında ilk 11'de başlayacak.

Marca'da yer alan habere göre; gösterdiği performanslarla vazgeçilmez olan milli futbolcu, El Clasico ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçlarında Alonso'nun en büyük hücum silahlarından biri olacak.

Haberde, Arda Güler'in Getafe maçında yedek kalma nedeninin Xabi Alonso'nun önündeki 2 kritik maç için dinlendirmek istediği olduğu bildirildi.

BU SEZON BAMBAŞKA

Milli futbolcu bu sezon Real Madrid'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Arda Güler, çıktığı 11 resmi maçta 3 gol atıp 5 de asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.