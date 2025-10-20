İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta tek golün asistini yapan Arda Güler için flaş bir karar alındı.

Bu sezon Xabi Alonso'nun elinde parlayan ve eflatun-beyazlı ekibin kritik oyuncularından olan Arda, Barcelona maçında ilk 11'de başlayacak.

Marca'da yer alan habere göre; gösterdiği performanslarla vazgeçilmez olan milli futbolcu, El Clasico ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçlarında Alonso'nun en büyük hücum silahlarından biri olacak.

Haberde, Arda Güler'in Getafe maçında yedek kalma nedeninin Xabi Alonso'nun önündeki 2 kritik maç için dinlendirmek istediği olduğu bildirildi.

BU SEZON BAMBAŞKA

Milli futbolcu bu sezon Real Madrid'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Arda Güler, çıktığı 11 resmi maçta 3 gol atıp 5 de asist yaptı.