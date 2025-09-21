İSTANBUL 26°C / 19°C
Spor

Xabi Alonso'dan Arda Güler sözleri

Espanyol'u 2-0 mağlup eden Real Madrid'de Arda Güler oyuna sonradan girdi. Teknik direktör Xabi Alonso, Arda-Bellingham polemiğine dair açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ21 Eylül 2025 Pazar 01:26 - Güncelleme:
Xabi Alonso'dan Arda Güler sözleri
ABONE OL

La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup ederek sezona 5'te 5 ile başladı.

Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada Eder Militao ve Kylian Mbappe'nin golleriyle sonuca giden Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı. 61. dakikada Gonzalo Garcia'nın yerine oyuna dahil olan Arda, ikinci yarıda süre aldı.

Son dönemde Jude Bellingham'ın sakatlıktan dönmesiyle Arda'nın ilk 11'deki durumunun tartışma konusu olması üzerine teknik direktör Xabi Alonso açıklamalarda bulundu.

Alonso, iki oyuncunun benzer rollerde görev yapmasına rağmen birlikte de sahada olabileceklerini belirtti:

"İkisi de benzer pozisyonlarda oynayabilir ancak Kulüpler Dünya Kupası'nda olduğu gibi birlikte de oynayabilirler. Bunu düşünüyorum. Oldukça iyi bir ikili oluşturuyorlar. Arda, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni gibi, Jude Bellingham ile bağlantı kurmak için biraz daha geriye çekilebilir. Jude ise daha önde olabilir."

