Xabi Alonso'dan Endrick açıklaması

Real Madrid, geçtiğimiz sezon başında Palmeiras'tan 47,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Endrick'ten bu yıl henüz istediği verimi alamadı. Takımın başına Xabi Alonso'nun geçmesinin ardından Brezilyalı futbolcu gözden düştü.

Uyluk sakatlığını bir ay önce atlatan genç santrfor, iyileşmesine rağmen bu sezon Real Madrid formasıyla henüz süre alamadı. Bu durum, oyuncunun geleceği hakkında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre Ligue 1 ekibi Marsilya, Endrick'i ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Haberde, 19 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmesinin bulunduğu, yıllık maaşının ise 4,1 milyon euro olduğu belirtildi. Buna rağmen, Marsilya'nın bu transferi gerçekleştirmesinin imkânsız olmadığı vurgulandı.

XABI ALONSO'DAN AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Ancak bu iddialara, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'dan kısa sürede yanıt geldi. LaLiga'da bu akşam oynayacakları Getafe maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alonso, Endrick'in olası bir kiralık transferiyle ilgili konuştu.

İspanyol teknik adam, "Endrick'in ayrılma isteği yok ve onun gitmesi benim de planlarım arasında değil," ifadelerini kullandı. Alonso, genç golcünün pozisyonunda büyük bir rekabet olduğunu belirterek, Endrick'in bu durumu olgunlukla karşıladığını söyledi.