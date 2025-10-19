İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2025 Pazar / 27 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Xabi Alonso'dan Endrick açıklaması

Geçen sezon Real Madrid kadrosuna katılan ancak yaşadığı sakatlığın ardından süre bulmakta zorlanan Endrick için takımın teknik direktörü Xabi Alonso açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ19 Ekim 2025 Pazar 17:13 - Güncelleme:
Xabi Alonso'dan Endrick açıklaması
ABONE OL

Real Madrid, geçtiğimiz sezon başında Palmeiras'tan 47,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Endrick'ten bu yıl henüz istediği verimi alamadı. Takımın başına Xabi Alonso'nun geçmesinin ardından Brezilyalı futbolcu gözden düştü.

Uyluk sakatlığını bir ay önce atlatan genç santrfor, iyileşmesine rağmen bu sezon Real Madrid formasıyla henüz süre alamadı. Bu durum, oyuncunun geleceği hakkında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre Ligue 1 ekibi Marsilya, Endrick'i ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Haberde, 19 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmesinin bulunduğu, yıllık maaşının ise 4,1 milyon euro olduğu belirtildi. Buna rağmen, Marsilya'nın bu transferi gerçekleştirmesinin imkânsız olmadığı vurgulandı.

XABI ALONSO'DAN AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Ancak bu iddialara, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'dan kısa sürede yanıt geldi. LaLiga'da bu akşam oynayacakları Getafe maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alonso, Endrick'in olası bir kiralık transferiyle ilgili konuştu.

İspanyol teknik adam, "Endrick'in ayrılma isteği yok ve onun gitmesi benim de planlarım arasında değil," ifadelerini kullandı. Alonso, genç golcünün pozisyonunda büyük bir rekabet olduğunu belirterek, Endrick'in bu durumu olgunlukla karşıladığını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.