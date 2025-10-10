Xabi Alonso'dan Endrick kararı

Real Madrid'in Brezilyalı genç yıldızı Endrick, forma bulma konusunda problem yaşıyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Endrick'e bu sezon düzenli forma şansı veremeyeceğini açıkladı.

The Athletic'in haberine göre Alonso, oyuncusuna rekabetin çok yüksek olduğunu belirterek "süre bulmasının zor olacağını" iletti.

Ancak Endrick, bu duruma rağmen Real Madrid'de kalma kararı aldı.

Genç yıldız son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında, Sevilla karşısında oynanan ve 2-0 kazanılan La Liga maçında forma giymişti.