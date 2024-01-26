Xabi Alonso'dan Liverpool iddialarına cevap!

Jurgen Klopp'un sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklaması üzerine tüm gözler Liverpool'un efsane oyuncusu olan ve şu anda Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso'ya çevrilmişti.

İspanyol teknik adam, isminin Liverpool teknik direktörlüğüne anılmasıyla birlikte bir açıklamada bulundu.

Xabi Alonso yaptığı açıklamada, "Spekülasyonlar normal ama odak noktam Bayer Leverkusen. Şu anda Leverkusen'de oyuncularımla birlikte çok mutluyum.' dedi.

Sözlerine devam eden yıldız teknik adam, 'Jürgen Klopp'un Liverpool'dan ayrılması elbette büyük bir sürpriz oldu. Onun yaptıklarına büyük saygı ve hayranlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.