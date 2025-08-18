İSTANBUL 30°C / 21°C
Spor

Xabi Alonso'dan Rodrygo açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Osasuna maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Rodrygo çıkan transfer haberleri hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ18 Ağustos 2025 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Xabi Alonso'dan Rodrygo açıklaması
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Osasuna maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde çıkan söylentilere değinen Alonso, özellikle Rodrygo hakkındaki spekülasyonlara net bir yanıt verdi.

Genç teknik adam, "Yaz transfer döneminde birçok haber çıkıyor. Rodrygo iyi ve ona güveniyorum," diyen Alonso, takımındaki tüm oyunculara inandığını vurguladı. "Takımdaki herkese güveniyorum ve takım için kendilerini adamalarını, %100 performans göstermelerini istiyorum. Şu anda beni endişelendiren ve meşgul eden tek şey bu," ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2019 yılında Santos'tan Real Madrid'e transfer olan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 54 maçta forma giydi. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 11 asist yaptı.

