3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Spor

Xabi Alonso'nun Arda Güler planı! ''Bunu başaracaklar''

Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında teknik direktör Xabi Alonso'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İspanyol çalıştırıcı, milli yıldızın Jude Bellingham ile uyumuna değinerek, 'Birlikte iyi bir ikili olabilirler. Bunu başarabilirler ve başaracaklar.” ifadelerini kullandı.

3 Ekim 2025 Cuma 15:41
Xabi Alonso'nun Arda Güler planı! ''Bunu başaracaklar''
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Kairat maçının ardından ve bu hafta sonu oynayacakları Villareal maçı öncesi milli futbolcu Arda Güler'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Genç yıldızın sahadaki pozisyonuyla ilgili planlarını paylaşan Alonso, Arda'nın en verimli olacağı rolü belirlediklerini söyledi.

Alonso, Kairat maçının ardından "Arda Güler, 10 numara olarak oynayacak. Planımız bu. Onun yeteneklerini en iyi şekilde ortaya çıkarabileceği ve en fazla fırsat yaratabileceği pozisyonun bu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ARDA VE BELLINGHAM BİRBİRLERİNİ TAMAMLAYABİLİR"

Real Madrid'in hafta sonu Villarreal ile oynayacağı La Liga maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında da Arda Güler'e değinen Xabi Alonso, genç oyuncunun Jude Bellingham ile birlikte uyumlu bir ikili olabileceğini belirtti.

Alonso, "Arda ve Bellingham birbirlerini tamamlayabilirler. Bellingham, 10 numarada benim için çok önemli. Arda ise daha geride oynadı ve bunu da yapabiliyor. Daha rahat hissetmeliler çünkü onları bunu yaparken gördüm. Bunu başarabilirler ve başaracaklar." sözleriyle iki yıldızdan beklentisini dile getirdi.

