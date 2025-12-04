Real Madrid'in Athletic'e karşı oynadığı son lig maçında yedek kalan ve oyuna sonradan dahil olan Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Defensa Central'de yer alan habere göre; teknik direktör Xabi Alonso, maçın ardından soyunma odasında milli yıldızımız ile özel görüşme gerçekleştirdi.

"TAMAMEN ARKANDAYIZ"

Arda Güler'e hakkında konuşulan olumsuz yorumlara takılmaması gerektiğini belirten başarılı çalıştırıcı, "Şu anda senin yedek kalmanla ilgili söylenenlere veya sensiz daha iyi oynandığına dair konuşulanlara inanma. Burada seni seviyoruz, sana ihtiyacımız var ve tamamen arkandayız." ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

2025/26 sezonunda FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil 26 maça çıkan ve 1713 dakika sahada kalan 20 yaşındaki başarılı oyuncu, 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.