Xabi Alonso'nun Leverkusen'ine yan bakılmıyor!

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Bayer Leverkusen, Werder Bremen deplasmanına konuk oldu. Leverkusen, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Xabi Alonso'nun ekibine galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Olivier Deman (Kendi kalesine), 42. dakikada Jeremie Frimpong ve 76. dakikada Alejandro Grimaldo attı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, ligde 12 hafta sonunda 34 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 11 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen, ligde gelecek hafta sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Werder Bremen ise Stuttgart ile deplasmanda karşılaşacak.