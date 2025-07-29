Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, genç yıldız Arda Güler'in sahadaki etkisi ve profesyonel yaklaşımından oldukça memnun kaldı.

MARCA'nın haberine göre, İspanyol teknik adam, milli futbolcunun performansını takdirle karşılıyor.

ÖĞRENME İSTEĞİ VE OYUN DİSİPLİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Haberde yer alan detaylara göre Alonso, özellikle Arda Güler'in öğrenmeye olan hevesi, boş alanları etkili kullanabilme becerisi ve savunma görevlerine gösterdiği uyumdan etkilendi. Bu gelişmeler, genç oyuncunun takım içerisindeki konumunun her geçen gün daha da güçlendiğini gösteriyor.

ORTA SAHANIN BEYNİ OLACAK

Xabi Alonso'nun Arda Güler'e dair planları da netleşiyor. Genç futbolcunun Real Madrid'in oyun kurucu rolünde gelişimini sürdürmesini isteyen Alonso, onu orta sahada takımın kilit ismi haline getirmeyi hedefliyor.

GELECEK SEZON DAHA FAZLA SORUMLULUK

Yeni sezonda Arda Güler'in, Real Madrid'in orta sahasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olması bekleniyor. Bu doğrultuda genç yetenek, hem teknik heyetin hem de taraftarların beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor.