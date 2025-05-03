Xavi, Al-Hilal için Jorge Jesus'un yerine aday

AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elenip Suudi Pro Ligi'nde ikinci sıraya gerileyen Al-Hilal, Jorge Jesus ile yollarını ayırdı.

Florian Plettenberg'in haberine göre, Al Hilal için en güçlü adaylardan birisi Xavi. 2024 yazından bu yana boşta olan teknik adam, Blaugrana'da görev yaptığı dönemde La Liga ve İspanya Süper Kupası zaferleri yaşadı. 143 maçta 91 galibiyet, 23 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı. Daha önce Al-Sadd'ta teknik direktörlük yapan Xavi, Orta Doğu futboluna aşinalığıyla Al-Hilal için güçlü bir aday konumunda.