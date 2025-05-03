İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2025 Cumartesi / 6 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5992
  • EURO
    43,6545
  • ALTIN
    4018.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Xavi, Al-Hilal için Jorge Jesus'un yerine aday
Spor

Xavi, Al-Hilal için Jorge Jesus'un yerine aday

Al-Hilal, Jorge Jesus ile yollarını ayırırken gözünü İspanyol teknik direktör Xavi'ye çevirdi. Kulüp, hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından yeniden yapılanma arayışında.

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
Xavi, Al-Hilal için Jorge Jesus'un yerine aday
ABONE OL

AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elenip Suudi Pro Ligi'nde ikinci sıraya gerileyen Al-Hilal, Jorge Jesus ile yollarını ayırdı.

Florian Plettenberg'in haberine göre, Al Hilal için en güçlü adaylardan birisi Xavi. 2024 yazından bu yana boşta olan teknik adam, Blaugrana'da görev yaptığı dönemde La Liga ve İspanya Süper Kupası zaferleri yaşadı. 143 maçta 91 galibiyet, 23 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı. Daha önce Al-Sadd'ta teknik direktörlük yapan Xavi, Orta Doğu futboluna aşinalığıyla Al-Hilal için güçlü bir aday konumunda.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.