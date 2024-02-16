İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8418
  • EURO
    33,2583
  • ALTIN
    1993.06
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Xavi: Barcelona için paradan vazgeçtim
Spor

Xavi: Barcelona için paradan vazgeçtim

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

16 Şubat 2024 Cuma 18:00 - Güncelleme:
Xavi: Barcelona için paradan vazgeçtim
ABONE OL

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, ayrılık kararı almasıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Xavi yaptığı açıklamada, "Benim önceliğim her zaman Barcelona oldu. Son jestim cebime girecek paradan vazgeçip Barcelona'nın başına geçmek oldu. Kendi zararıma rağmen kulübe öncelik verdim ve yardım etmek istedim." dedi.

Mbappe ile ilgili konuşan Xavi, "Mbappe ile ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Şu anda PSG'den ayrılacağı söyleniyor. Bizim durumumuz biraz farklı. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşamam." ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü oynanacak Celta Vigo maçı için genç çalıştırıcı, "Taktiksel olarak iyi hazırlanmış bir kulüple karşılaşacağız. Deplasmanda daha iyi oynuyoruz. Artık daha fazla hataya tahammülümüz yok. "şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.