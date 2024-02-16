Xavi: Barcelona için paradan vazgeçtim

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, ayrılık kararı almasıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Xavi yaptığı açıklamada, "Benim önceliğim her zaman Barcelona oldu. Son jestim cebime girecek paradan vazgeçip Barcelona'nın başına geçmek oldu. Kendi zararıma rağmen kulübe öncelik verdim ve yardım etmek istedim." dedi.

Mbappe ile ilgili konuşan Xavi, "Mbappe ile ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Şu anda PSG'den ayrılacağı söyleniyor. Bizim durumumuz biraz farklı. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşamam." ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü oynanacak Celta Vigo maçı için genç çalıştırıcı, "Taktiksel olarak iyi hazırlanmış bir kulüple karşılaşacağız. Deplasmanda daha iyi oynuyoruz. Artık daha fazla hataya tahammülümüz yok. "şeklinde konuştu.