Xavi: Baskılı bir atmosferde oynayacağız

IHA 16 Mart 2022 Çarşamba 20:58 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 20:58

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Galatasaray ile 0-0'ın rövanşında deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Barcelona'da Teknik Direktör Xavi Hernandez, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk olarak önümüzdeki sezon transferi gündemde olan Haaland sorusunu yanıtlayan Xavi, "Transfer konusuyla ilgili yorum yapamam ama yarınki maç için iyi çalışıyoruz. Yarın final niteliğinde bir maç var ve ona odaklıyız. Seneye bakmamız gerekiyorsa, futbolda bireyselliktense takım oyunu her zaman daha iyidir. Önümüzde yarınki maçımız var ve hedefimiz kazanmak olacaktır" dedi. Takımın yeni sponsoru Spotify ile de anlaşmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Xavi, "Kendileriyle anlaşmak önemli bir adım. İyi bir marka ve transfere katkısı olacaktır. Pazarlama ekibi bu konuda çok iyi çalıştı ve onları tebrik etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Galatasaray ilk maçta çok iyi oynadı"

Louis van Gaal'in çok iyi bir teknik adam olduğuna dikkat çekerek sözlerini sürdüren Xavi, "Barcelona'ya önemli bir model getirdi. Ondan çok şey öğreniyorum. İş konusunda obsesif ve birlikte iyi bir çalışmamız var diyebilirim" dedi. Takımın savunmasının düzelmesi gerektiğini de söyleyen Xavi, "Kesinlikle daha iyi savunma yapmalıyız. Düzeltmemiz gereken birçok şey var. Adeta çift takımız. Yine de formda olduğumuz için iyi sonuçlar almaya başladık. Yine de daha çok idman yapıp daha iyi olmalıyız. Tabii ki rakibi çok iyi analiz ettik. İlk maçta atakta neleri iyi yapamadığımızı analiz ettik. Galatasaray'a da hakkını vermeliyim. Kaleci de çok iyi bir maç çıkardı ve kompakt oynadılar. Ama yarınki maçta daha iyi olmak için oynayacağız" dedi. Pique ve Busquets'i ilk maçta rotasyon nedeniyle oynatmadığını söyleyen genç hoca, "İki oyuncu da son dönemde çok süre aldılar. O nedenle dinlendiler. Küçük rotasyonlar ve sürelerini kontrol etmek için kullanmadım kendilerini ilk maçta. Ama yarın daha farklı bir senaryo olacak. Galatasaray'ın da hakkını vermek gerekiyor. Domenec Torrent de çok iyi bir hoca ve bizi tanıyor. Bakalım yarın neler olacak" açıklamasında bulundu.

"İlk maçtan daha agresif olacaklardır"

Galatasaray karşısında galip gelmeleri durumunda takımın güveninin artacağını söyleyen Xavi, "Tabii ki kazanırsak güvenimiz artacak ama kaybedersek tam tersi olacak. Futbol bu şekilde ilerliyor. Yarın önemli bir atmosfer olacak. Taraftar çok destek verecektir ve Barcelona'daki maçtan daha agresif olacaktır. Ama sonuçta bu futbol ve yarınki maçta ne olacağını göreceğiz" dedi. Baskılı atmosferlerin hoşuna gittiğini ve kariyerinde birçok kez baskılı maçlara çıktığını söyleyen Xavi, "Bunu doğallıkla söyleyebilirim, böyle atmosferler benim hoşuma gidiyor. Ben kazanmayı severim ve takımın da bunu sevdiğini biliyorum. Napoli'de de aynı duruma düşmüştük ama o atmosferden çıkabildik. Fizik konusunda da sakatlık olmaması önemli. Bir plan içinde gidiyoruz. Fiziksel olarak bir planlama içinde gidiyoruz" diye konuştu. Baskı ve presin çok önemli olduğunu da söyleyen Xavi, "Tabii ki pres çok önemli. Bu da bizim oyunumuzun bir modeli. Oyuncular koşmalı ve takım halinde hareket etmeli. Pres ve baskı yapmayan bir oyuncu olursa takımda yer alamaz" diyerek sözlerini tamamladı.