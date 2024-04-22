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Spor

Xavi: Biz daha iyiydik, herkes gördü

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Madrid'e 3-2 yenildikleri maçın ardından, '3 puanı hak ettik ve kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı kaybettik. Bu çok yazık. Herkes bizim daha iyi olduğumuzu gördü.' dedi.

22 Nisan 2024 Pazartesi 01:40 - Güncelleme:
Xavi: Biz daha iyiydik, herkes gördü
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, 3-2 kaybedilen Real Madrid karşılaşması sonrası konuştu.

Xavi maçı değerlendirerek, "3 puanı hak ettik ve kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı kaybettik. Bu çok yazık. Herkes bizim daha iyi olduğumuzu gördü.' dedi.

İspanyol teknik adam "La Liga konusunda hayal kırıklığına uğradım. Buranın en iyi lig olmasını istiyorlar, nasıl gol çizgisi teknolojiye sahip olmadığımızı anlamıyorum! Herkes topun çizgiyi geçtiğini gördü! Getafe maçında gördüklerimden hoşlanmadığımı söyledim. Bugün, bu doruk noktası oldu" açıklamasını yaptıu

Takımı hakkında konuşan Xavi, 'Şu an 17-18 yaşındaki oyuncularımızın 20 yaşına geldiğini hayal edin. Gelecekte başarılı olacaklar.' ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden İspanyol teknik adam, 'Ceza alacağım şeyler söylemek istemiyorum. Sadece oyunu analiz edebiliyorum ve Madrid'den daha iyiydik. Bunu söylüyorum. Adil olmayan sonuç ortaya çıktı. Biz kesinlikle Madrid'den daha iyiydik oyuncularımla gurur duyuyorum.' şeklinde konuştu.

Xavi Hernandez, takımdaki geleceğiyle ilgiliyse 'Geleceğim hakkında soru sormayın. Geleceğim hakkında konuşmanın zamanı bugün değil.' sözlerini sarf etti.

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