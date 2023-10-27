İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Xavi: El Clasico'nun favorisi yok

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, yarın Real Madrid'le oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Xavi, birçok kez bu maçın heyecanını yaşadığını ve bu karşılaşmada hiçbir zaman bir takımın favori olamayacağını söyledi.

27 Ekim 2023 Cuma 18:39 - Güncelleme:
Xavi: El Clasico'nun favorisi yok
ABONE OL

Laliga'nın 11. haftasında oynanacak Barcelona-Real Madrid derbisi öncesinde Barcelona Teknik Direktörü Xavi karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Sakat oyuncuların bile derbide oynamak istediğini söyleyen Xavi, "Sakatlığı bulunan oyuncular bile Real Madrid maçını kaçırmamak için kendilerini zorluyorlar." ifadelerini kullandı.

"HERKES OYNAMAK İSTİYOR"

Önlerindeki maçın çok kritik olduğunu söyleyen Xavi, "Oyun ve heyecan açısından iyi bir noktaya geldik. İki galibiyetten sonra geldik. Moral ve güven açısından büyük bir destek oldu. Alacağımız galibiyetle beraber ligde kendimizi öne geçirebiliriz. Herkes oynamak istiyor. Herkesin kararlılığından çok memnunum. Sakatların iyileşmesine ben de şaşırdım, herkes oynamak istiyor." dedi.

Sakatların düzelmesinin ardından ilk 11'i kurmakta zorlandığını söyleyen Xavi şu cümlelerle açıklamalarına devam etti:

"Herkes kendini oynamaya zorlamak istiyor. Ancak teknik kadro kimseyi zorlamak istemiyor. Takıma bağlılar. Daha iyi olanlar oynayacak, yüzde yüz iyi olanlar oynayacak. Yüzde yüz olmayanları oyuna alma hatasını yapamayız. Karşılaşmanın hakemini de bilgisayar belirledi bu maçta ne kadar az hakem hakkında konuşursak o kadar iyi olacağını düşünüyorum."

"MAÇIN FAVORİSİ YOK"

Karşılaşmanın bir favorisi olmadığını söyleyen Xavi, "50-50, neredeyse hiçbir favori yok. Hiçbir şeyi tahmin edemezsiniz. Bir Clásico tahmin edilemez." ifadelerini kullandı. Kendisinin ilk El-Clasico maçını da anlatan Xavi, "Sinirlerin ve duyguların daha fazla olduğunu hatırlıyorum. Kalbim küt küt atıyordu ancak zihnim çok dingindi bu sayede kendimi sakinleştirebildim." dedi.

Maça çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Xavi şu cümlelerle açıklamalarını noktaladı:

"Çok iyi geldiğimizi düşünüyorum. Son iki maçta çok iyi oynadık. Duygularımızı kontrol edebilirsek karşılaşmayı kazanabiliriz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.