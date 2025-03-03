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Spor

Xavi Hernandez geri dönüyor! işte yeni takımı

Milan, Sergio Conceiçao'nun beklentilerini karşılayamaması sonrası teknik direktör değişikliğini gündemine aldı. İtalyan ekibinde adaylardan biri son olarak Barcelona'da görev alan Xavi Hernandez.

Haber Merkezi3 Mart 2025 Pazartesi 21:24 - Güncelleme:
Xavi Hernandez geri dönüyor! işte yeni takımı
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İtalya Serie A'da beklentilerin altında kalan Milan, yeniden teknik direktör değişikliğine gidebilir.

İtalyan ekibi, aralık ayında Paulo Fonseca ile yollarını ayırmış ve göreve Sergio Conceiçao'yu getirmişti. Conceiçao, Milan kariyerine İtalya Süper Kupa ile başlasa da ardından geçen sürede beklentileri karşılayamadı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Conceiçao ile Serie A'da oynadığı son 3 maçta yenilgi alan Milan, bu gelişmelerin ardından teknik direktör değişikliğini gündemine aldı.

Fichajes'te yer alan habere göre, Milan'da adaylardan biri son olarak Barcelona'da görev yapan Xavi Hernandez.

Xavi'nin üst düzey futbol bilgisi ve Barcelona'da yıldızlarla çalışma becerisiyle Milan'ın yeniden yapılanmasında önemli bir rol üstlenebileceği belirtildi.

İTALYA'DAKİ PERFORMANSI

Conceiçao'nun geleceğinin Milan'ın önümüzdeki haftalarda belli olacağı ve Portekizli hocanın geleceğinin alınacak sonuçlara bağlı olduğu kaydedildi.

Milan'ın başında toplamda 17 maça çıkan Conceiçao, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

  • Milan
  • Sergio Conceiçao
  • Xavi Hernandez

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