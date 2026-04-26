  Xavi Hernandez'den Lionel Messi sözleri
Xavi Hernandez'den Lionel Messi sözleri

HABER MERKEZİ26 Nisan 2026 Pazar 17:37
Barcelona'nın eski futbolcusu ve teknik direktörü Xavi Hernandez, Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lionel Messi ile takım arkadaşı olan Xavi Hernandez, "Messi en iyisiydi. Ondan daha iyisi asla olmayacak. O, beni daha iyi bir insan yaptı. Çok alçakgönüllü ve çalışkan biridir." diye konuştu.

Barcelona'da teknik direktörlüğü döneminde Lionel Messi'yi takıma geri getirmeye çalıştığını söyleyen İspanyol teknik adam, "Onunla çok iyi bir ilişkim var. Barcelona'ya geri getirmeye çalıştım. Beş ay boyunca konuştuk, her şey hazırdı ancak mevcut başkan (Joan Laporta) "Hayır." dedi." sözlerini sarf etti.

