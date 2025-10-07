Xavi Hernandez'den Rus ekibine ret

Rus basınında yer alan haberlere göre, Spartak Moskova teknik direktörlük görevi için Xavi Hernandez ile iletişime geçti.

Ancak Metaratings.ru'nun haberine göre İspanyol çalıştırıcı, Rusya'da görev yapmayı reddetti.

Spartak Moskova'da teknik direktörlük konusu kulüp içinde önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda. Sportif direktör Francis Cajigao'nun, ana sponsor Lukoil yetkilileriyle teknik adam konusu hakkında görüşmeler yaptığı, ancak yönetim kuruluna sunulacak "hazır" bir adayın bulunamamasının memnuniyetsizlik yarattığı belirtiliyor.

Daha önce kulüp yönetim kurulu, takımın mevcut teknik direktörü Dejan Stankovic'in görevine son verilmemesi yönünde karar almıştı. Ancak bu gelişmelere rağmen kulüp, yeni bir teknik direktör için nabız yoklamaya devam ediyor.