Xavi, Joao Felix'in geleceği hakkında konuştu!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Atletico Madrid'den kiralanan Joao Felix'in takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Xavi yaptığı açıklamada, "Joao Felix, gelecek sezon bizimle olacak mı bilmiyorum. Bunu yönetime sormanız lazım." dedi.

Oyuncunun performansından memnun olduğunu söyleyen genç teknik adam, "Onun performansından mutluyum. Sahada en iyi oyuncularımdan biri, soyunma odasında da iyi ve eğlenceli. Bizimle birlikte olduğu için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Xavi ayrıca, "Felix'i burada mutlu ve daha rekabetçi görüyorum. Ayrıca solda Cancelo ile de çok iyi bir ilişkisi var." şeklinde konuştu.

Barcelona 24 yaşındaki oyuncuyu Atletico'dan sezon sonuna kadar bedelsiz kiraladı. Katalan deviyle 17 maça çıkan Felix, 5 gol ve 3 asist yaptı.