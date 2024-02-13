Xavi kader maçına çıkıyor!

Sezona çalkantılı şekilde devam eden Barcelona, kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, sezon sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda İspanyol basınından tecrübeli antrenör için flaş bir iddia ortaya atıldı.

AS'ın haberine göre; Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli karşısında olumsuz bir sonucun alınması halinde Xavi Hernandez ile yollarını sezon bitmeden ayırabilir.

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın kulübün mevcut projesinden şüphe etmeye başladığı belirtilirken, bir yandan da teknik direktör arayışlarına hız verdiği aktarıldı.

NAPOLI MAÇI KRİTİK EŞİK

Haberin devamında Başkan Laporta'nın sportif direktör Deco ile görüşerek durumu analiz ettiği aktarıldı. Katalan devinde Napoli karşısında istenmeyen bir sonucun gelmesi halinde Xavi ile sezon sonunu beklemeden yollarını ayırma kararı alınabileceği öne sürüldü.

Barcelona ile Napoli, 21 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.