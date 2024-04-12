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Spor

Xavi: Kararımı hiçbir şey değiştiremez

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, sezon sonunda takımdan ayrılma kararını hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini açıkladı.

12 Nisan 2024 Cuma 17:42 - Güncelleme:
Xavi: Kararımı hiçbir şey değiştiremez
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, takımdan ayrılma kararının değişmeyeceğini açıkladı.

Kulübün kendisini ikna etmeye çalıştığı yönündeki haberler üzerine konuşan Xavi, "Sezon sonunda kulüpten ayrılacağım. Hiçbir şey kararımı değiştiremez." ifadelerini kullandı.

Aldığı kararın doğruluğunu savunan İspanyol teknik adam, "Ayrılık kararı, doğru bir karar. Bu karar; yönetime, takıma, bana, basına ve tüm çevremize huzurlu bir ortam sağladı ve buna devam edecek. Bu yüzden fikrimi değiştirmeyeceğim." dedi.

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