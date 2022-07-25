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Spor

Xavi, Lionel Messi'yi Barcelona'ya geri getirmek istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin başkan Laporta'ya Lionel Messi'nin geri dönmesini istediğini söylediği iddia edildi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 00:13 - Güncelleme:
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Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasını 2021-22 sezonunda giymeyeceği duyuran Messi, PSG'ye transfer oldu.

Fransa'da aradığı başarıyı henüz bulamayan Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri döneceği yönünde haberler daha sık çıkmaya başladı.

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Başkan Laporta ile görüştü ve Messi'nin geri dönmesini istediğini söyledi.

Habere göre Xavi, 2023 yazında PSG ile sözleşmesi bitecek olan Messi'nin Barcelona'ya tekrar dönmesini başarının anahtarlarından biri olarak görüyor. Xavi, Messi'nin 2023 yazıda 36 yaşında olacak olmasına rağmen takıma hala çok şey verebileceğini yönetime iletti.

Lionel Messi, PSG forması ile 34 maç oynadı, 11 gol attı. Arjantinli yıldızın 17 sezonluk Barça geçmişi, geçen göz yaşları ile sona ermişti.

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