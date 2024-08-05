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Spor

Xavi Simons, bir yıl daha Leipzig'de

Fransız devi PSG, Hollandalı yıldız oyuncusu Xavi Simons, bir sezon daha RB Leipzig'e kiralanacağını duyurdu.

5 Ağustos 2024 Pazartesi 16:56 - Güncelleme:
Xavi Simons, bir yıl daha Leipzig'de
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Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Hollandalı orta saha Xavi Simons, bir sezon daha RB Leipzig'e kiralandı.

Paris Saint-Germain'den yapılan açıklamada, "Hollandalı orta saha oyuncusu Xavi Simons, 23-24'te Bundesliga takımıyla ikna edici bir çalışmanın ardından 24-25 sezonu için RB Leipzig'e satın alma opsiyonu olmadan bir kez daha kiralandı. Paris Saint-Germain, Xavi'ye RB Leipzig'de harika bir sezon diliyor." ifadeleri kullanıldı.

Piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki Xavi Simons, geçtiğimiz sezonu da Leipzig forması altında geçirmişti.

Simons, geçtiğimiz sezon çıktığı 43 resmi maçta 10 gol 15 asistlik performans göstermişti.

  • Paris Saint-Germain
  • Xavi Simons
  • RB Leipzig

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