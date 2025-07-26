Xavi Simons bombası: Chelsea transferi bitirmek üzere!

Chelsea, Avrupa futbolunun en parlayan yeteneklerinden biri olan Xavi Simons'ı kadrosuna katmak için sona yaklaştı. 22 yaşındaki Hollandalı yıldız, haftalardır süren görüşmelerin ardından Stamford Bridge yolcusu.

RB Leipzig formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Simons, daha önce Paris Saint-Germain ve PSV'de de iz bırakmıştı. Barcelona'nın ünlü La Masia akademisinden yetişen orta saha oyuncusu, hem pas yeteneği hem de skorer kimliğiyle öne çıkıyor.

Chelsea'nin bu transferle birlikte, özellikle Noni Madueke'nin ayrılığı sonrası kanatlarda oluşan boşluğu Simons'la doldurmak istediği belirtiliyor. Genç oyuncunun da Maviler'in projesine sıcak baktığı ve anlaşmanın artık bir formaliteye kaldığı ifade ediliyor.