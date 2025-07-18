İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2025 Cuma / 23 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3818
  • EURO
    47,0988
  • ALTIN
    4354.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Xavi Simons, Premier Lig yolcusu

Premier Lig'in önde gelen kulüpleri Xavi Simons için harekete geçmeye hazırlanıyor. Leipzig'den ayrılmaya sıcak bakan genç yıldız için Chelsea ve Arsenal gelişmeleri yakından takip ediyor.

Haber Merkezi18 Temmuz 2025 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Xavi Simons, Premier Lig yolcusu
ABONE OL

Leipzig'in genç yıldızı Xavi Simons'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Premier Lig'in iki devi Chelsea ve Arsenal'in durumu yakından takip ettiği öğrenildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Leipzig'den ayrılmaya hazırlanan Hollandalı oyuncu, yaz döneminde kulüp değişikliğine sıcak bakıyor. Genç yıldızın ayrılık planı Mayıs ayından bu yana biliniyor ve İngiltere'deki üst düzey kulüpler bu konuda bilgilendirilmiş durumda.

RESMİ TEKLİF VE GÖRÜŞME YOK

Ancak haberde şu ana kadar resmi bir teklif ya da görüşme yapılmadığı belirtildi.

BARCELONA İLE İLGİLİ SOMUT BİR GELİŞME YOK

Öte yandan adı sık sık eski kulübü Barcelona ile anılan Xavi Simons için Katalan ekibiyle de henüz somut bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 33 maça çıkan Xavi Simons, takımına 11 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.