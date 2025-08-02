Xavi Simons Premier Lig'e doğru

Sky Sport DE'den Florian Plettenberg'in haberine göre, Chelsea, Leipzig'in hücum orta sahası Xavi Simons'u transfer etmek için temaslarını sıklaştırdı. Taraflar, transfer şartları konusunda sözlü anlaşmaya oldukça yaklaştı. Ancak Londra ekibi, resmi teklifi sunmadan önce kadroda yer açmak ve Finansal Fair Play kriterlerine uymak adına bazı oyuncu satışlarını tamamlamayı hedefliyor.

Chelsea'nin bu hamlesinin, Manchester United'ın kanat oyuncusu Alejandro Garnacho'ya olan ilgisiyle bir bağlantısı olmadığı belirtiliyor. Kulüp, iki futbolcuyu da ayrı hedefler olarak değerlendiriyor.

22 yaşındaki Xavi Simons, geçtiğimiz sezon 33 maçta 11 gol ve 8 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.