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Spor

Xavi: Yanımda olmadıklarını anladığım an giderim

Barcelona'da son haftalarda alınan başarısız sonuçla ve son olarak Real Madrid karşısında 4-1 kaybedilen kupa finali sonrası eleştiri okları teknik direktör Xavi Hernandez'e dönüştü. Genç teknik adam, 'Oyuncuların yanımda olmadığını anladığım gün eşyalarımı toplayıp evime gideceğim.' ifadelerini kullandı.

17 Ocak 2024 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
Xavi: Yanımda olmadıklarını anladığım an giderim
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Barcelona'da alınan başarısız sonuçlarla birlikte eleştirilerin odağına yerleşen Xavi, geleceğiyle ilgili konuştu.

Xavi yaptığı açıklamada, "Projeye sadık kalacağız. Oyuncuların yanımda olmadığını anladığım gün eşyalarımı toplayıp evime gideceğim." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'e kaybettikleri Süper Kupa maçı için konuşan İspanyol hoca, "Finallerde alınan yenilgiler, özellikle de Real Madrid'e karşı aldığımız yenildi beni çok üzdü. Takımımız güçlü, projeye inanıyorlar. Geçen sezonki başarımızı tekrarlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın başında çıktığı 118 maçta Xavi, 74 galibiyet, 20 beraberlik ve 24 yenilgi aldı.

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