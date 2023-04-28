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Spor

Xavi'den beklenmedik Messi cevabı

Barcelona'nın başarılı teknik direktörü Xavi Hernandes, Real Betis maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ayrıca Messi'nin Barcelona'ya transferi ile ilgili gelen soruları cevapladı.

28 Nisan 2023 Cuma 18:41 - Güncelleme:
Xavi'den beklenmedik Messi cevabı
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Betis karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, basın toplantısında Lionel Messi'nin geri dönüşü için gelen soruya da cevap verdi. Xavi, "Barcelona Lionel Messi'nin geri dönüşü için La Liga yönetimi ile görüşüyor mu?" şeklinde gelen soruyu, "Bu sadece Leo'nun olası geri dönüşüyle ilgili değil, gelecek yıl kadro planlamasıyla da ilgili. Bu önemli bir konu değil, kazanmamız gereken bir lig var." diye yanıtladı.

43 yaşındaki teknik adam, La Liga yönetimi ile yapılan görüşmelerin de iyi gittiğini belirterek, "Mateu (Mateu Alemany-Barcelona Futbol Direktörü) bizi bu konuda bilgilendiriyor. Teoride şu anda her şey yolunda gidiyor" dedi.

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