Xavi'den Joao Felix transferi hakkında açıklama

Yeni sezona Getafe beraberliğiyle başlayan Barcelona bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Cadiz karşılaşması öncesi basın toplantısında konuşan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Joao Felix'in transferiyle ilgili açıklama yaptı.

'Felix'in Barcelona'ya transferi durumu nedir?' sorusunu cevaplayan Xavi, 'Üzgünüm ama transfer konusunda isim söyleyemem. Güçlenip güçlenemeyeceğimizi göreceğiz. Buna başkanımız karar verecek.' ifadelerini kullandı.

ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Atletico Madrid, Portekizli futbolcuyu 2019 yılında Benfica'dan 127 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İspanyol ekibinde 131 maçta sahaya çıkan Joao Felix, 34 gol attı ve 18 asist yaptı.