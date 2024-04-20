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Spor

Xavi'den Real Madrid itirafı: Çok güçlüler

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Real Madrid ile oynayacakları maç hakkında konuştu.

20 Nisan 2024 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
Xavi'den Real Madrid itirafı: Çok güçlüler
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Real Madrid maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Genç teknik adam yaptığı açıklamada, "Real Madrid maçı şampiyonluk için çok önemli bir fırsat. Dünyanın en iyi takımı olan City'yi elediği için karşımızda güçlü bir Real Madrid olacak. Çok güçlü bir rakip, kendi evinde çok güçlü." dedi.

"BÜYÜK ŞEVKLE ÇALIŞIYORUZ"

Karşılaşmayla ilgili açıklamalarına devam eden Xavi, "Çok iyi hazırlandık. Takım şampiyonluk yarışında kalmak için büyük şevkle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

PSG maçı sebebiyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen genç çalıştırıcı, "Odak noktamızı değiştirmemiz gerekiyor. PSG maçında hayal kırıklığı yaşadık. Bunu atlatmamız lazım." açıklamasını yaptı.

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