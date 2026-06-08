Yeni sezona Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final mottosuyla başlayacak olan ve kadrosunu korumak isteyen Galatasaray, Victor Osimhen'i elde tutmakta zorlanabilir. Arsenal, Manchester United, PSG, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in gündeminde olan Nijeryalı forvet oyuncusunun Premier Lig veya La Liga'da top koşturmak için istekli olduğu belirtildi. Sport gazetesi Barça'nın Lewa sonrası Osimhen'i getirmeyi düşündüğünü yazdı. Elnacional ise Julian Alvarez transferinden vazgeçen Barcelona'nın 100 milyon euroluk bütçesini Osimhen'de kullanabileceğini vurguladı. İşte Elnacional'deki haberin detayları:

ALVAREZ DENKLEMİN ORTASINDA

"Julian Alvarez'in Barcelona'ya transferi gerçekleşmeyecek gibi. Atletico, her ihtimale karşı Osimhen ismini gündeminde tutuyor. Barcelona, Atletico Madrid'le yaşanan problemlerden sonra Alvarez için masaya bile oturulmadı. Barça'nın ana hedefi Victor olabilir. Sportif Direktör Deco'ya 100 milyon eurodan başlayan bir bütçe teslim edildi. Galatasaray'da harika sezon geçiren ve Napoli'de dünya yıldızı olan Osimhen, geçen sezon 75 milyon euroya Türkiye'ye gitmişti ve tekrar büyük sahneye dönmek istiyor. İki adres belirleyne temsilcisi, Premier Lig ve La Liga kulüpleriyle görüşüyor.

FLİCK'İN SİSTEMİNE TAM UYUYOR

Osimhen aslında geçen yaz Napoli'den ayrılmak istediğinde Barcelona ile de anılmıştı ama yüksek talepler sunmuştu. Nijeryalı forvetin profili, Hansi Flick'in gereksinimlerie çok iyi uyuyor. Deco şu an için bir girişimde bulunmadı. Ana hedef Julian Alvarez transferiydi fakat Atletico'nun tutumu süreci erteledi. Katalan kulübü bir kez daha girişimde bulunacak. Osimhen dışında Dusan Vlahovic de adaylar arasında. Serbest olması avantaj fakat performans ve maliyet sebebiyle şüpheyle bakılıyor."