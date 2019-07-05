Ya Cim-Bom ya İtalya

FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında krize neden olan Vedat Muriç gözünü iyice kararttı. Önceki gün Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile bir telefon görüşmesi yapan Kosovalı futbolcunun “Ben Galatasaray’da oynamak istiyorum. F.Bahçe’ye gitmem” çıkışı yaptığı, Kartal’ın da “Sen benim sözleşmeli oyucumsun. Benim dediğim olacak” deyince iplerin koptuğu öğrenildi.

ASLAN’A MESAJ YOLLADI

Başkan Kartal’ın 3,5 milyon euro+2 oyuncu karşılığında Fenerbahçe’ye vermek istediği Muriç ise bu telefon görüşmesinden sonra sosyal medya hesabımdan “Galatasaray’a gitmiyorsam bir sene daha Rize’de kalır ve sözleşmemi tamamlarım” açıklaması yaptı. Ancak golcü futbolcu, dün Galatasaraylı yöneticilere “Bu işi mutlaka çözün” diye haber gönderdi.

GALATASARAY TEKLİFİ YÜKSELTİ

G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın Muriç’e “Bize verdiğin sözün arkasında duruyorsun. Senin için gerekeni yapacağım” dediği belirtildi. Albayrak’ın bugünkü görüşmede 3,7 milyon euro+2 oyuncu teklifini 4 milyon euroya çıkaracağı vurgulandı. Ancak Rizespor yine Galatasaray’a vermek istemezse Muriç, kulübüne bu kez “İtalya’dan iki teklf var. Bunlardan birini kabul edin, Çaykur Rize de para kazansın” diyecek.