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Spor

Ya Hakan Çalhanoğlu ya İlkay Gündoğan! Galatasaray'da transfer hareketliliği!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündem Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan. İtalyan ekibi Inter, Hakan Çalhanoğlu için sarı kırmızılı ekibin yaptığı 17 milyon euroluk teklifi kabul etmedi. Galatasaray'da diğer bir aday ise İlkay Gündoğan. İşte detaylar...

AKŞAM8 Temmuz 2025 Salı 09:11 - Güncelleme:
Ya Hakan Çalhanoğlu ya İlkay Gündoğan! Galatasaray'da transfer hareketliliği!
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Tamamen Victor Osimhen transferine kilitlenen G.Saray, bir yandan da orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu konusunda ilk resmi adımı attı. Cim-Bom, 17 milyon euroluk bir teklifle Inter'in kapısını çaldı. Bu teklifi geri çeviren İtalyan ekibi 32 milyon euro istiyor. Kariyerine G.Saray'da devam etmek isteyen 31 yaşındaki milli yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor.

Orta saha için diğer bir aday olan İlkay Gündğan konusunda da dün sıcak bir gelişme yaşandı. Manchester City'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından 36 yaşındaki tecrübeli isim ve ailesi, Türkiye'ye geldi. Deneyimli futbolcunun eşi Sara Gündoğan, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye doğru yola çıktık" ifadelerini kullandı. Yıldız isim ve ailesinin tatil mi yoksa transfer görüşmeleri için mi Türkiye'ye geldiğine dair bir açıklama gelmedi.

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