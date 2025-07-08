Tamamen Victor Osimhen transferine kilitlenen G.Saray, bir yandan da orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu konusunda ilk resmi adımı attı. Cim-Bom, 17 milyon euroluk bir teklifle Inter'in kapısını çaldı. Bu teklifi geri çeviren İtalyan ekibi 32 milyon euro istiyor. Kariyerine G.Saray'da devam etmek isteyen 31 yaşındaki milli yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor.

Orta saha için diğer bir aday olan İlkay Gündğan konusunda da dün sıcak bir gelişme yaşandı. Manchester City'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından 36 yaşındaki tecrübeli isim ve ailesi, Türkiye'ye geldi. Deneyimli futbolcunun eşi Sara Gündoğan, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye doğru yola çıktık" ifadelerini kullandı. Yıldız isim ve ailesinin tatil mi yoksa transfer görüşmeleri için mi Türkiye'ye geldiğine dair bir açıklama gelmedi.