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Ya Kartal ya Japonya

Beşiktaş’ta geçen sezon kiralık oynayan yıldızın hedefi La Liga’ydı. Ancak Kagawa, İspanya’dan umduğunu bulamadı. Ülkesinden de teklif alan Samuray, ya Japonya’ya gidecek, ya Kartal’a dönecek.

  • Star Spor
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KAGAWA artık yol ayrımına geldi. Geçen sezonun ikinci devresini Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren Japon futbolcunun performansından memnun kalan Siyah-Beyazlılar, 30 yaşındaki oyuncuyu kadrolarında tutmak için teklif yapmıştı. Kagawa ise “La Liga’da oynamak birinci tercihim. İspanya’ya gidemezsem, Beşiktaş’ta devam edebilirim” cevabını vermişti. Geçen sürede Kagawa İspanya’da umduğunu bulamazken, son olarak Celta Vigo kulübü de onunla ilgilenmedikleri konusunda açıklama yaptı.

14 MAÇTA 4 GOL ATIP, 2 ASİST YAPTI

Shinji Kagawa, İspanya defterini kapatırken, şimdi önünde iki alternatif bulunuyor. Yıldız futbolcu her ne kadar Beşiktaş’a dönebileceğini söylese de Japonya’dan da cazip teklifler geldiği öğrenildi. Bunları da değerlendirmeye alan Samuray, ya ülkesine dönecek ya da Başkan Fikret Orman’a verdiği sözü tutarak, “İspanya’ya transferim gerçekleşmedi” diyerek yeniden Siyah-Beyazlı formayı giyecek. Kagawa geçen sezon Beşiktaş’ta 14 karşılaşmada görev yaparken, 4 gol kaydetmiş, 2 de asiste imzasını atmıştı.

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