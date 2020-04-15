15 Nisan 2020 Çarşamba 10:02 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:07

Beşiktaş Yönetimi, 3 milyon euro ile kadronun en fazla kazanan ismi olan Domagoj Vida'yı 6-7 milyon euroya satarak hem ciddi bir kaynak girişi sağlamak hem de takımın maliyetini biraz daha aşağıya çekmek istiyor.

Siyah-beyazlılar, 3 milyon euro ile mevcut kadronun en fazla yıllık ücret kazanan ismi olan Hırvat stoperi satarak hem ciddi bir kaynak girişi sağlamak hem de takımın maliyetini biraz daha aşağıya çekmek istiyor.

8-10 MİLYON EURO KAYNAK



Bu nedenle Vida’dan maaş indirimi istemek yerine başarılı oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeyi daha doğru bulan yönetim, bu operasyonla toplam 8-10 milyon euro civarında bir kaynak sağlamış olacak.

DENGE OLUŞACAK



6-7 milyon euro civarında cazip bir teklif gelmesi halinde geçmiş alacakları nedeniyle bonservis konusunda Domagoj Vida’ya yardımcı olmayı planlayan siyah-beyazlılar, deneyimli futbolcunun satılmasıyla takım içi maaş dengelerini de bir düzene oturtmuş olacak.

Yüksek ücretler nedeniyle hem iç hem de dış transferde çıtayı düşük tutmakta zorlanan yönetim, Vida’yı satarak bu sorunu da çözmeyi hedefliyor.

YÜZDE 50 İNDİRİM İSTENECEK



Siyah-beyazlı yöneticiler, Avrupa’dan ciddi talipleri olduğu ileri sürülen Vida ile en kısa zamanda masaya oturacak. Yönetim satış konusunda bir sonuca varılamaması halinde Hırvat stoperden yıllık ücretinde yüzde 50 indirim yapmasını isteyecek.

Vida’nın indirime sıcak bakmadığı ancak belli formüller üzerinden yönetimle el sıkışmayı düşündüğü ileri sürüldü. (Milliyet)