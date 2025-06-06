Fenerbahçe'de geride kalan sezonun ardından teknik direktör Jose Mourinho geleceği merak konusu olurken, başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-lacivertli camiada 62 yaşındaki Portekizli teknik adama olan güven ciddi şekilde sarsıldı. Büyük bir kısım, Jose Mourinho'nun görevine son verilmesini isterken; istikrar adına Portekizli teknik adam ile yola devam edilmesine sıcak bakanlar da var.

Jose Mourinho ile ilgili görüş ayrılıkları benzer şekilde Fenerbahçe yönetiminde de devam ederken, başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

ALİ KOÇ, LONDRA'YA GÖRÜŞMEYE GİTTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti. Bu görüşmede Ali Koç'un Portekizli teknik adamdan gelecek sezon için şampiyonluk sözü alacak. Portekizli teknik adamın, Ali Koç'a vereceği cevaplarda soru işaretli kısımlar olması halinde Mourinho ile yollar ayrılacak.