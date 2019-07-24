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Ya Wallace ya Mangala

Kartal, stoper transferinde aceleci değil. Enzo Roco, Avusturya kampında Avcı’nın beklediği performansı gösteremezse Wallace ya da Mangala’dan biri transfer edilecek.

  • Star Spor
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STOPER transferi için aceleci olmayan Beşiktaş, Avusturya kampında Enzo Roco’nun performansına bakacak. Bu oyuncu teknik direktör Abdullah Avcı’nın beklediği verimi Vida’nın yanında gösteremezse, Siyah-Beyazlılar, Lazio’nun 28 yaşındaki stoperi Wallece ya da Manchester City’den ayrılacağını açıklayan Mangala’dan birini renklerine bağlayacak. Bu oyuncular ve kulüpleriyle ön görüşmede bulunan Beşiktaş yöneticileri Brezilya Wallace’de büyük yol aldı. Manchester City’li Mangala’nın ise yüksek maaşı şimdilik en büyük sorun olarak gözüküyor. Bu oyuncularla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bu arada Beşiktaş’a gelmekten son anda vazgeçen stoper Vitor Hugo dün Brezilya’ya Palmerias’a imza atmaya gitti.

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