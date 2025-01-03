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Spor

Yabancı hakeme yeşil ışık! Resmi açıklama geldi

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem atamalarında tamamen dijital sisteme geçileceğini ve yeni kurulun kulüplerin de katılımıyla oluşturulacağını açıkladı. Gündoğdu, 'TFF Başkanı, hakem sistemini bize bıraktı. Kulüpler ise 3 üye kendileri, 2 üye bizim atamamızı istiyor. Elle atama eleştiriliyor, dijital sistem ön yargıları kıracak. Yabancı hakeme şahsen karşıyım ama kurul isterse kabul olabilir.' dedi.

Akşam Gazetesi3 Ocak 2025 Cuma 08:35 - Güncelleme:
Yabancı hakeme yeşil ışık! Resmi açıklama geldi
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Hakem sistemindeki yeni Danışma Kurulu'yla ilgili soruları dün akşam TRT'de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yanıtladı. Gündoğdu şunları söyledi: "Hukuki düzenlemeler yapılıyor. 20. hafta dedik. Kulüplerin talebiyle bu 21, 22. hafta da olabilir. Tamamen dijital atamaya geçilecek. Her hakem her maça atanacak. Elle atıyoruz, eleştiri var.

FARKLI GÖRÜŞLER İYİ!..

Başkanlar istifa ediyor, kavga bitmiyor. Otomatik sistemle ön yargılar kırılacaktır. Yeni hakemlik sisteminde kulüpler de olacak. Bu kurul tüm sorunları çözecek diye bir şey yok. TFF Başkanımız, 'Hakem sistemi sizde olsun' dedi. Kulüpler de, '3 üye biz, 2 üye siz atayın' dediler. 2 Süper Lig, TFF 1. Lig'den 1 üye olacak. Sisteme karşı çıkan kulüpler var ama farklı görüşlerin olması iyi. İtirazlar artsın ki çözüm bulunsun. Danışma Kurulu; bize eksikleri iletecek. Örneğin 'Gol çizgisi ya da yabancı VAR hakemiyle ilgili kaynak istiyoruz' diyecekler... Kurul önerileri sosyal medyadan açıklanacak. Şahsi olarak yabancı hakeme karşıyım, bu günü kurtarmak. Ama kurul önerirse şahsi olarak karışamayız, kabul olur diye düşünüyorum."

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