Hakem sistemindeki yeni Danışma Kurulu'yla ilgili soruları dün akşam TRT'de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yanıtladı. Gündoğdu şunları söyledi: "Hukuki düzenlemeler yapılıyor. 20. hafta dedik. Kulüplerin talebiyle bu 21, 22. hafta da olabilir. Tamamen dijital atamaya geçilecek. Her hakem her maça atanacak. Elle atıyoruz, eleştiri var.

FARKLI GÖRÜŞLER İYİ!..

Başkanlar istifa ediyor, kavga bitmiyor. Otomatik sistemle ön yargılar kırılacaktır. Yeni hakemlik sisteminde kulüpler de olacak. Bu kurul tüm sorunları çözecek diye bir şey yok. TFF Başkanımız, 'Hakem sistemi sizde olsun' dedi. Kulüpler de, '3 üye biz, 2 üye siz atayın' dediler. 2 Süper Lig, TFF 1. Lig'den 1 üye olacak. Sisteme karşı çıkan kulüpler var ama farklı görüşlerin olması iyi. İtirazlar artsın ki çözüm bulunsun. Danışma Kurulu; bize eksikleri iletecek. Örneğin 'Gol çizgisi ya da yabancı VAR hakemiyle ilgili kaynak istiyoruz' diyecekler... Kurul önerileri sosyal medyadan açıklanacak. Şahsi olarak yabancı hakeme karşıyım, bu günü kurtarmak. Ama kurul önerirse şahsi olarak karışamayız, kabul olur diye düşünüyorum."