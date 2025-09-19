Türk futbolunun kronik problemlerinden hakem konusu bu kez sezonun başında patlak verdi. Transfer harcamalarında rekorlar kıran kulüpler, verilen kararlardan sonra ortalığı yangın yerine çevirdi. Kulüpler Birliği'nin ortak sloganı olan 'Nefret yok futbol var' sloganı daha 1 haftada kulüpler tarafından yerle bir edildi. Geçen sezon yabancı VAR hakemi kullanan ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de yabancı orta hakem getiren Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon için kesinlikle yerli hakemlerle devam edileceğini açıklamıştı ama ligde 5. haftada köşeye sıkıştı.

CİHAN AYDIN BURAYA GELEMEZ

Bazı Anadolu kulüpleri dışında özellikle Trabzonspor ve Beşiktaş, MHK'yi çok sert şekilde hedef almıştı. Fenerbahçe-Alanyaspor maçının son dakikasında yaşanan 2 penaltı pozisyonunda VAR herhangi bir uyarıda bulunmayınca Sarı-Lacivertliler 2 puan kaybetti, gündem hakemler oldu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için 'Bizzat uğraşacağım' derken hakem Cihan Aydın için de "Bir daha bu stada" gelemez dedi. Çözüm bir kez daha yabancı hakemlere döndü. TFF, en azından VAR'daki krizi yabancı ile çözmeyi düşünüyor.

ORTA HAKEMLER TÜRK OLACAK

Geçen sezon olduğu gibi maçları Türk orta hakemler yönetecek. TFF bu konuda geri adım atmıyor. Bir süre önce ortaya çıkan VAR kayıtlarında Türk hakemler, atmosferin etkisinde kaldığını dahi söylemişti. TFF'de büyük çoğunluk orta hakemleri rahatlatmak adına VAR'a yabancı gelmesini istedi. Federasyon ile arasını ılımlı tutmaya çalışan F.Bahçe'de Başkan Koç bu konuyla ilgili ise "Geçen sezon yabancı VAR gelene kadar ne hatalar yapıldı. Sistemde virüsler var. İnatlaşmak niye. Bazı konularda katı durmanın anlamı yok" diye konuştu.