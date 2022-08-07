Yağmur Taşar, Beşiktaş ile anlaştı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu şutör guard Yağmur Taşar'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takım, 22 yaşında ve 1,73 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Yağmur Taşar son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde forma giydi.

YAĞMUR TAŞAR KİMDİR?

24 Aralık 1999 doğumlu olan Yağmur Taşar, 173 cm boyunda ve şutör guard olarak görev almaktadır.

Kariyerine Galatasaray'da başlayan Yağmur Taşar, 2017-2018 sezonunda 3 karşılaşmada görev aldı. 2018-2019 sezonunda İstanbulgücü'nda 23 lig maçına çıkan Yağmur Taşar; 5.3 sayı, 1.8 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

2018-2019 sezonunda Sakarya Yükseliş takımında forma giyen ve burada 25 maça çıkan Yağmur Taşar; 8.7 sayı, 3.6 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarını yakaladı.

2020-2021 sezonunda Urla Belediyesi'nde 31 karşılaşmada parkede yer alan başarılı basketbolcu; 10.6 sayı, 4 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla oynadı.

2021-2022 sezonunda Mersin BŞB ile 35 karşılaşmaya çıkan Yağmur Taşar; 6.4 sayı, 3.3 ribaund ve 2.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Yağmur Taşar 2022-2023 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.