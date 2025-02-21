Yağmur Uraz: Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak istiyorum

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Kaptanı Yağmur Uraz, ilk hedefinin sezon sonunda sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Uraz, takımının Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta fileleri havalandırarak 300. golüne ulaşarak Türk kadın futbol tarihinde bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu.

Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki futbolcu, 377 maçta 300 gole ulaşıp rekor kırdığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Trabzonspor deplasmanında 300. golü atmak benim için çok sevindiriciydi. 'O gol acaba hangi maça denk gelecek, nasıl sevinelim' diye konuşuyorduk. Son iki senedir orada beraberlik ve mağlubiyetle biten maçlarımız vardı. 2-0 gibi net bir skorla ayrıldığımız için çok mutluyum. Altyapıdan gelen yetenekli kardeşlerimiz var. Forvet eksiğimiz var, daha fazla forvet çıkarmamız lazım. İnşallah kırdığım bu rekoru geçerler." diye konuştu.

Maç öncesinde yaptığı totemlerden bahseden milli oyuncu, "Aslında bu konuda oldukça pimpirikliyim. Totemlerim var. Mesela saç tokam var, onun kesinlikle olması lazım. Tekmeliğim var, giydiğim kramponun asla değişmemesi lazım. Hep kullandığım çantamı takmam lazım. Hepsini bir gün öncesinden hazır ediyorum. Onlar olmadığında bir şeylerin eksik ya da yanlış gideceğini düşünüyorum. Tam olduklarında ben tam oluyorum." açıklamasında bulundu.

Trendyol Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yanı sıra 9 Mart'ta deplasmanda Galatasaray ile yapacakları mücadele hakkında da konuşan Uraz, iki maçın da güzel geçeceğini düşündüğünü ve maçları kazanıp şampiyonluk yolunda güzel bir adım atmak istediklerini dile getirdi.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM"

Uraz, ilk hedefinin Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak olduğunu vurguladı.

Sarı-lacivertli futbolcu, kariyerini en iyi şekilde sonlandırmak istediğini anlatarak, "Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak istiyorum. Sonrasında futbolun içerisinde yer alıp teknik direktörlük yapmak istiyorum. Kazandıklarımı, öğrendiklerimi sporculara göstermek istiyorum. Özellikle son iki yılda Fenerbahçe formasıyla çok değişik goller attım. Daha sonrasında 'bir takım yönetebiliyor muyum, antrenörlük konusunda nasılım' onu merak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın futboluna olan ilgiden de bahseden Uraz, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımların lige katılmasından sonra, özellikle Fenerbahçe işin içine girdikten sonra medyanın kadın futboluna ilgisi arttı. Sponsorların desteği arttı ve ailelerin önyargıları kırıldı. Futbol oynamak isteyen kızlar daha fazla kendilerini gösterdiler. Gerçekten güzel bir ivme yakalandı. Son 3-4 sene öncesine baktığımızda bunları asla hayal edemezdim. Geçen yıl stadımızda Beşiktaş derbisi oynadık ve kazandık. Taraftarın ilgisi de çok daha fazla. Gidişat çok güzel ve daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Hatta yirmili yaşlardaki kardeşlerime şunları söylüyorum, çok şanslısınız çünkü bizim zamanımızda kadın futbolu olduğunu bile bilmiyorlardı. Şimdi ben nereye gitsem tanınıyorum. Biz sporcular olarak sadece sahada değil, saha dışında da ailelere önyargıları kırılsın diye kendimizi anlatıyoruz. Kardeşlerimize hayallerinizin peşinden gitmeniz lazım diyoruz. 22 yıl önce başlayan kariyerimde çok şey yaşadım. O yüzden kadın futbolunun çok daha ileri gitmesi için elimden geleni yapmak istiyorum."