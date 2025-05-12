Yakup Sekizkök: Dengeli bir maç oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 yenilen ve organizasyonu ikinci tamamlayan Galatasaray'da başantrenör Yakup Sekizkök, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"DENGELİ BİR MAÇ OLDU"

Karşılaşmayı değerlendiren Sekizkök, "Mücadele olarak dengeli bir maç oldu. Savunma ve tempo tarafında istediğimizi son 3-4 dakikaya kadar yaptık ama hücumda maalesef verimli olamadık." dedi.

"TECRÜBE GEREKTİREN MAÇLAR"

Açıklamalarına devam eden koç, "Final maçları büyük maçlar ve tecrübe gerektiren maçlar. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak, bu tecrübeyi cebimize katıp İstanbul'da kazanacağız." ifadelerini kullandı.

"BAŞARI, KUPAYI KAZANMAKTI"

Yakup Sekizkök ayrıca, "Bizim için başarı kupayı kazanmaktı. Oyuncularım çok mücadele etti, hepsini tebrik ediyorum.

İnşallah biz de Malaga gibi Tenerife gibi her sene buralarda olmak için daha iyi bir kadro kurmak için hazırlıklara başlamamız lazım." sözlerini sarf etti.