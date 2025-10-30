Yakup Sekizkök: Ligde ilk 4, Avrupa'da dörtlü final hedefliyoruz

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliğinin mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi.



Sarı-kırmızılı takımın başında Şubat 2024'ten beri görev yapan, aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik ekibinde de yer alan Yakup Sekizkök, AA muhabirine, Galatasaray ile bu sezonki hedefleri, A Milli Takım'ın gümüş madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası ve yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenen NBA Avrupa oluşumunu değerlendirdi.



'12 Dev Adam'ın Avrupa ikinciliğinin Türk basketboluna yeni hedef ve yol çizeceğinden bahseden Sekizkök, "Bizim için mutluluk ve gurur verici bir yaz geçirdik. Bu jenerasyonun önünde daha birçok turnuva olacak. İnşallah yine alnımızın akıyla oynayarak ülkemize başarı getiririz. Burada başarının aslan payı oyuncularımızın. Kadromuzda hem ligimizde hem NBA hem de Avrupa Ligi'nde mücadele eden oyuncularımız var. Başta takım kaptanımız Cedi Osman, sonra takımın diğer liderleri Shane Larkin ve Alperen Şengün olmak üzere hepsinin eline sağlık. Biz de onlara elimizden geldiğince destek olup yol göstermeye çalıştık. Bizim için de mutluluk verici bir başarıydı. Bence buna tek bir turnuva ve final olarak bakmamak lazım. 2001'de '12 Dev Adam' nasıl Türk basketbolunun yolunu açtıysa, yeni gelecek jenerasyonlara bir hedef ve yol çizdiyse bence bu başarı da aynı etkiyi gösterecektir. En az 2001 ve 2010 kadar değerli görüyorum. İlk defa Türkiye dışında oynanmış bir final. Çok net bir turnuva yaşadık. Her maçı domine ederek oynadık. Bence en önemlisi de buydu." diye konuştu.

Yakup Sekizkök, Türk antrenörlere çok büyük iş düştüğünü aktararak, "Bu ikinciliğin bundan sonra açacağı kapılar önemli. Türk basketbol antrenörleri olarak bize çok büyük sorumluluk düşüyor. Bu ivmeyi, yaşadığımız bu heyecanı nasıl daha fazla ürüne ve yeni oyuncuları geliştirmeye çevirmemiz gerek. Bu noktada bize çok büyük iş düşüyor. İnşallah bu ekilen tohumların meyvelerini ileriki yıllarda toplayacağız." ifadelerini kullandı.

"HER YIL DAHA KALİTELİ BİR TÜRKİYE BASKETBOL SÜPER LİGİ İZLİYORUZ"

Sarı-kırmızılı takımın başantrenörü, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en önemli ulusal organizasyonu haline geldiğini söyledi.

Basketbol Süper Ligi'nin İspanya'yı geçtiğini dile getiren Sekizkök, şunları kaydetti:

"Her yıl daha kaliteli bir Türkiye Basketbol Süper Ligi izliyoruz. Bu yıl ligimize hem milli takımlarda görev alan hem de farklı uluslararası tecrübeleri olan yabancı antrenörler de geldi. Türkiye Ligi her zaman İspanya Ligi ile karşılaştırılır. Türkiye için, 'Avrupa'nın en iyi ikinci ligi' denirdi. Ancak şu anda Türkiye Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın en iyi ve rekabetçi organizasyonu olarak görülüyor. Bunun yansımasını zaten Avrupa kupalarında da görüyoruz. Fenerbahçe, geçen sezon Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Biz, Şampiyonlar Ligi'nde final oynadık. Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nda önemli bir performans sergiledi. Her kupada şampiyon adaylarının Türk takımları olduğunu görüyoruz. Alttaki takımların da yatırım yapması, özellikle bu yıl lige yeni çıkan Erokspor ve Trabzonspor ciddi bütçelerle değerli kadrolar kurmaları, tecrübeli oyuncular getirmeleri, yeni gelen takımların da play-off iddiası da yola çıkması ligin kalite daha da arttırdı."

"LİGDE İLK 4, AVRUPA'DA DÖRTLÜ FİNAL HEDEFLİYORUZ"

Yakup Sekizkök, Basketbol Süper Ligi'nde en az play-off yarı finali görmeyi, Şampiyonlar Ligi'nde ise yine Dörtlü Final'de mücadele etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Süper Lig'de sezonu kötü bir mağlubiyetle başladıklarını aktaran tecrübeli başantrenör, "Ben takıma yeni katılmıştım. Rıdvan ve Bishop sakatlıktan gelmişti. Errick McCollum tam hazır değildi. O maçta istediğimiz sonucu alamadık. Ondan sonra her maç artan bir performansımız var. İnşallah bunu sürdürerek bu gelişmeyi sürdürerek Galatasaray'ı layık olduğu yere çıkarmak istiyoruz. Her günkü savaşımız, mücadelemiz bunun için." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde de 3'te 3 yaptıklarını hatırlatan Sekizkök, "Şimdi önümüzde grup liderliği için Wurzburg ile deplasmanda oynayacağımız çok önemli bir maç var. Bu maçı da kazanıp grup birinciliğini hemen hemen garanti altına alarak hedefimiz olan Dörtlü Final'e yürümeye devam etmek istiyoruz." dedi.

Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Yakup Sekizkök, Süper Lig play-off'unda saha avantajının önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligde Fenerbahçe ve Anadolu Efes, bütçe ve kadro olarak ayrı bir grup oluşturuyor. Bir alt grupta da yine çok ciddi bütçelerle kurulmuş Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Türk Telekom gibi takımlar var. Biz de kendimizi bu grubun içerisinde en üst sırada görmek istiyoruz. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda ilk dört, Şampiyonlar Ligi'nde de final yaptıktan sonra Süper Lig'de istediğimiz hedefe ulaşamamıştık. Bizim ligde hedefimiz son 4'e kalmaktı. Bu yıl da aynı hedeflerle parkedeyiz. Basketbol Süper Ligi'nde ilk amacımız play-off yarı finaline kalıp, ondan sonra hedef yükseltmek. Play-off'ta saha avantajı çok önemli. Geçen sezonun ligin ilk devresini ilk 4 içinde bitirmiştik. Ancak sezon sonu beklemediğimiz mağlubiyetler alarak normal sezonu 7. tamamlamıştık. Bu her maçın önemini ortaya koyuyor. Bunu oyuncularımızla da paylaşıyoruz. Her maç, her top ve sayı çok önemli. Ligi ilk 4'te bitirmek ve saha avantajını almak belirleyici bir detay."

"KURDUĞUMUZ KADRODAN MEMNUNUZ"

Yakup Sekizkök, bazı zorluklara rağmen bu sezon kurdukları kadrodan memnun olduklarını söyledi.

Sezon içinde bir yıldız transferi yapabileceklerini belirten 45 yaşındaki çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Kurduğumuz kadrodan memnunuz. Ancak çok zor bir transfer döneminden geçtik. NBA'deki takımların artık işte 18-20 oyunculu kadrolar kurması, G Ligi'ne iki yönlü kontratla çok kaliteli oyuncuları katmaları, bazı tecrübeli oyuncuların NBA kontratı alma ümidiyle G Ligi'nde kalması, Çin'in yanında Japonya'nın devreye girmesi, Avrupa Ligi takımlarının format değişikliğiyle çift maç hafta sayılarının artmasıyla 18-20 kişilik kadrolar kurmasına sebep oldu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası'ndaki bütün kaliteli oyuncular, Avrupa Ligi'ne transfer oldu. Bu da bizlere kadro kurma konusunda ciddi sıkıntılar oluşturdu. Daha önce Galatasaray'la Avrupa Kupası, Fenerbahçe ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamış Errick McCollum'u kadroya katmayı başardık. Bir yıldız oyuncu daha kadromuza katmak için yaz boyunca çok uğraştık ama bu sebeplerden dolayı bunu başaramadık. Fakat bizim için transfer devam ediyor. Mevcut kadromuzu geliştirebilecek, bizi hedeflerimize yaklaştıracak ve performansımızı arttıracak bir oyuncu yakaladığımız anda transfer yapabilecek gücümüz var. Buna rağmen ana kadromuz ve yazın piyasada yakalayabildiğimiz oyunculardan memnunuz."

Kulüp olarak genç oyunculara verdikleri öneme değinen Sekizkök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin ve Efe Şekeroğlu, eğitimlerini ABD'de tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. NCAA'in de oyunculara kontrat vermesi, eğitimin yanında maddi imkanlar da sunması birçok yetenekli Avrupalı oyuncunun Amerika'ya yönelmesine sebep oldu. Biz de altyapımızdan yetiştirdiğimiz Efe Vatan'a eğitimini tamamlaması için müsaade ettik ve ABD'ye gönderdik. Bunun karşılığında biz de NCAA'den mezun olan, altyapı milli takımlarda oynamış çok yetenekli, önü çok açık 3 oyuncu aldık. Kadromuzda ayrıca Yaman Alişan var. Altyapımızdan yetişen ve Manisa Basket'te ciddi süre ve sorumluluk alan Altan Çamoğlu var. Bu genç oyuncularla ilgili önemli hedeflerimiz var. İleride Galatasaray'ın A takımında bu oyuncuların yer almasını istiyoruz. Şu anda kadromuzda 10 yerli oyuncumuz var. Bunlardan en az yarısının altyapıdan yetişen veya genç takım son senesinde gelerek gelişimini Galatasaray'da tamamlamış olmasını istiyoruz. Hem Tibet hem Zekeriya ilk profesyonel maçlarını bu sezon Galatasaray'da oynadı. Efe de bunu yaşayacak. Bu yıl alacakları küçük rolleri geliştirip, sorumluluklarını arttırarak ileride ana rollerde yer almalarını ve A takım adayı oyuncular olmalarını bekliyoruz. Hepsinde bu potansiyel olduğuna inanıyoruz. Onları da bu konuda itmeye ve zorlamaya devam edeceğiz."

"AVRUPA BASKETBOLUNDA CİDDİ BİR GÜÇ DENGESİ DEĞİŞİMİ OLACAK"

Yakup Sekizkök, NBA ve FIBA'nın hayata geçirmek için gün saydığı NBA Avrupa oluşumunun Avrupa basketbolunda güç dengelerini değiştireceğini ileri sürdü.

Çalışmalarına hız verilen NBA Avrupa hakkında konuşan Sekizkök, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Avrupa basketbolunda ciddi bir güç dengesi değişimi olacak. Bu artık olacak-olmayacak mevzusunu geçti. Ne zaman olacağı, şartları, hangi takımların hangi kurallarla ve hangi oyuncularla katılım sağlayacağının konuşulması gerekiyor. Galatasaray olarak hem NBA hem de FIBA ile irtibattayız. Çok yakın bir sürede resmi adımlar da atılacak. Artık anlaşmaların imzalanması için aylardan bahsediyoruz. Bazı finans kuruluşları devreye girecek, bazı fonlar Avrupa basketboluna gelerek buradaki pazarı büyütecek. Bu bize Çin, Japonya, ABD gibi oyunculara çok daha yüksek şartlar sunan ülkelerle rekabet imkanı sağlayacak. Avrupa kulüplerinin yüzde 99'u ekonomik olarak zarar ediyor. Geliriyle gideri bir olan takım sayısı çok az. Bunun önüne geçilecek. Takımlar belki ilk sezondan itibaren değil ama ileriki sezonlarda bu işten gelir elde etmeye başlayacaklar. Bu da yatırımın artmasını, daha kaliteli oyuncuların gelmesini sağlayacak. Projeyi yakından takip ediyoruz. İki yıl içerisinde ligin başlayacağı söyleniyor. Galatasaray olarak bunu beklemeden önümüzdeki yıl hem bütçemizi arttıracağız hem de NBA Avrupa için kuracağımız kadronun ilk adımlarını atacağız. Bununla alakalı hem yönetimsel hem finansal olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ERGİN ATAMAN HAKKINDA SÖYLEYECEĞİM HER ŞEY POZİTİF"

Sekizkök, uzun yıllar birlikte çalıştığı A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile ilgili her zaman pozitif şeyler söyleyeceğini belirtti.

Ay-yıldızlı ekibin yanı sıra Yunanistan'ın Panathinaikos takımını da çalıştıran Ataman hakkındaki görüşleri sorulan Yakup Sekizkök, "Ergin hoca zaten A Milli Takım'ımızın başında. Şu an Türk basketbolunda en yüksek mertebede görevini sürdürüyor. Avrupa Ligi'nde de 2 yıl önce şampiyon olmuş, geçen yıl Dörtlü Final oynamış bir kadronun mimarı ve yöneticisi. Yıllarca yakın çalışan bir antrenör olarak Ergin Ataman hakkında söyleyeceğim her şey pozitif. Ergin hocayı Türk takımlarıyla oynamadığı sürece Avrupa Ligi'nde destekliyoruz. Hem de milli takımda Türk basketbolunun başarısı ve ay-yıldızlı bayrağımızın Avrupa'da ve dünyada en yüksek seviyede dalgalanması için yüzde 100'ümüzü veriyoruz. Kendisine başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

"ALPEREN HEM FİZİKSEL HEM DE MENTAL OLARAK ÇOK CİDDİ BİR YÜK KALDIRDI"

Tecrübeli çalıştırıcı, performansıyla Avrupa Şampiyonası'na damga vuran milli basketbolcu Alperen Şengün'ün hem fiziksel hem de mental olarak çok büyük işler yaptığını söyledi.

Yakın zamanda Türkiye'nin Alperen gibi oyuncular yetiştirebileceğine inandığını aktaran Sekizkök, "Alperen gibi yeteneklerin yakın zamanda çıkacağını düşünüyorum. 80 milyon nüfusumuz var. Sadece basketbol değil her spor branşında dünya standartlarında yıldız olacak oyuncu yetiştirebilecek potansiyelimiz var. Burada da en büyük sorumluluk yine Türk antrenörlerinin. Basketbol, voleybol, futbol ne olursa olsun en büyük sorumluluk bize düşüyor." dedi.

NBA'de Türkiye'yi temsil eden Alperen Şengün ve Adem Bona'nın performanslarını değerlendiren sarı-kırmızılı takımın başantrenörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alperen ve Adem kariyerlerine NBA'de devam ediyor. Alperen çok iyi bir turnuva oynadı, hem fiziksel hem de mental olarak çok ciddi bir yük kaldırdı. NBA'e de iyi bir giriş yaptı. Yaz aylarını bu kadar sert geçirmek bir sporcu için kolay değil. Antrenmanlar ve hazırlık maçlarının üzerine 9 tane çok sert maç oynadı. Bundan sağlıklı çıkıp NBA gibi uzun bir sezona girmek çok kolay değil ama Alperen bunu da becerdi. İnanıyorum ki takımını bu yıl play-off'a taşıyıp daha üst hedeflere götürecektir. Milli takımda sergilediği o liderliği Houston Rockets'ta da sergileyecektir. Adem'e de bu yıl orada çok daha fazla sorumluluk diliyorum. Çünkü önümüzdeki yıl ikisi de temmuz ve ağustosta oynayacağımız Dünya Kupası elemelerinde bizimle olacak. Alperen ve Adem'in olmadığı dönemde de Ömer Faruk Yurtseven ve Sertaç Şanlı'nın başını çekeceği uzun rotasyonuna Basketbol Süper Ligi'nden yapacağımız takviyelerle inşallah dünya kupasını elemelerinde milli takımımızı başarıya taşıyacağız. Alperen'e ve Adem'e bu sezon NBA'de başarılar diliyorum. Adem'in de geçen yıl ilk A Milli Takım performansıydı. Müthiş bir giriş ve geçiş yaptı. Önümüzdeki yaz ikisini de eleme maçlarına bekliyoruz."

"HER ZAMAN GELİŞTİRİLECEK BİR ŞEY VARDIR"

Yakup Sekizkök, büyük bir gelişim sağlamasına rağmen Türk basketbolunu daha da ileri taşımak için tüm paydaşlara büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Antrenörler, oyuncular, hakemler ve yöneticilerin geliştirmesi gereken şeyler olduğunu aktaran Sekizkök, "Her zaman geliştirilecek bir şey vardır. Bireysel olarak biz daha iyi performans gösterebiliriz, kulüpler daha iyi organizasyon yapabilir, oyuncular kendini geliştirebilir. Özellikle Avrupa Şampiyonası finalinden sonra yeni oyuncular yetiştirme misyonumuza ivme vermemiz gerek. Buna daha fazla vakit ayırmalıyız. Antrenör olarak kendimizi geliştirmemiz lazım. Oyunun ve ligin çok önemli parçaları hakemlerimize çok önem veriliyor. Türkiye'nin en tecrübeli hakemi Emin Moğulkoç da sorumluluk alarak hakem departmanımızı yeni bir sisteme geçirdi. Hakemlerimiz ciddi bir şekilde lige hazırlanıyor. Ligin kalitesi açısından oyuncular ve antrenörler kadar hakemlerin de performansı çok önemli. Lig yönetimi de ligimizin hem kalitesi hem de bilinirliğini ileri taşımak için çok yoğun bir çalışma içinde. Tüm paydaşların bir araya gelerek ligimizi yüceltmesi lazım. Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın diğer ülkelerinde izlenecek seviyeye getirecek bir performans sergileyebilir. Hepimize önemli bir sorumluluk düşüyor." diye konuştu.

Sekizkök, salonlara taraftarların daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bu işi zaten taraftar için yapıyoruz. Ancak son yıllarda büyük maçlar ve derbiler dışında Avrupa kupası maçlarına daha fazla rağbet oluyor. Lig maçlarına hafta çok fazla taraftar çekemiyoruz. Bunu da sadece Galatasaray'da değil diğer takımlarda da görüyoruz. Büyük takımlar Anadolu'ya gittiği zaman salon doluyor ama diğer maçlarda salonların boş kaldığını görüyoruz. Milli takımımızın başarısı taraftar sayısına etki edebilir. Geçen sezona göre küçük farklarla artışlar görüyoruz. İnşallah taraftar sayısı ivmelenerek devam eder. Bunda bize de yük düşüyor. Muhakkak performansınızı artırıp taraftarlarımızı salona çekmemiz lazım. Yıllardır Zeytinburnu'na dönmeyi bekliyorduk. Basketbol Gelişim Merkezi'ne döndük. Ancak taraftar sayıları maalesef Sinan Erdem'dekiyle aynı kaldı. Galatasaray olarak gerçek performansımızı gösterirsek taraftarımız bizi daha çok destekleyeceğine inanıyorum. Ligin kalitesi de arttıkça Basketbol Süper Ligi'ne ilginin de yükseleceğini düşünüyorum."