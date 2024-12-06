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  • ''Yalan ağzına yuva yapmış'' Samet Aybaba'dan sert cevap!
Spor

''Yalan ağzına yuva yapmış'' Samet Aybaba'dan sert cevap!

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Samet Aybaba, kulübün yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un açıklamalarına cevap verdi. Aybaba, 'Söylediği 5 kelimenin 4'ü yalan. Birisi de doğru değil, yarım. Bana çift prim yatıran kendisi, yarısının nereye ödendiğini en iyi bilen de kendisi.' sözlerini kullandı.

6 Aralık 2024 Cuma 12:03 - Güncelleme:
''Yalan ağzına yuva yapmış'' Samet Aybaba'dan sert cevap!
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Beşiktaş'ta görevden ayrılan Samet Aybaba, yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un açıklamalarına yanıt verdi.

Kaan Şakul'u yalan söylemekle itham eden Aybaba'nın açıklaması şu şekilde;

"Haysiyetli insan, bir süre oturur, düşünür. Kombinesini almış da, kapalıya dönecekmiş. Hala şov, reklam peşinde. Söylediği 5 kelimenin 4'ü yalan. Birisi de doğru değil, yarım. Bana çift prim yatıran kendisi, yarısının nereye ödendiğini en iyi bilen de kendisi.

'AMACI BENİ PARACI GÖSTERMEK'

Yok hoca görmüş de, rahatsız olmuş da. Tiyatroculuk yapıyor. Amacı beni paracı göstermek. Bu kadar yalana cevap yetiştirmek, mümkün değil. Belge diye kime yazdığı ne olduğu belli olmayan üç tane üzeri çizili Whatsapp resmi...

Arkasından sosyal medya trolleri 'oooo Kaan bey belgeler ile konuştu' Düzen bu. Artık mümkün olduğunca bu seviyeye inerek cevap vermeyeceğim.

'YALAN AĞZINA YUVA YAPMIŞ'

Ben söyleyeceklerimi söyledim, bir kelimesinden tereddütüm yok, hepsinin sonuna kadar arkasındayım.

Gerekli BJK kurulları ile de bildiklerimi belgeleri ile paylaşıyorum.

Anadolu'da güzel bir söz var.

Yalan, bunların ağzında yuva yapmış...'

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