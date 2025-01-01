İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2025 Çarşamba / 2 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1573
  • EURO
    36,6404
  • ALTIN
    2966.83
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Yalçın Kayan, Eyüpspor yolunda

Göztepe'de kadro dışı bırakılan Yalçın Kayan'ın, Eyüpspor ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

IHA1 Ocak 2025 Çarşamba 16:00 - Güncelleme:
Yalçın Kayan, Eyüpspor yolunda
ABONE OL

Göztepe'de kadro dışı olan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ın Eyüpspor ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Göztepe'de Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasındaki Fenerbahçe maçında oyuna giremediği için sinirlenip soyunma odasına giden ve daha sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile tartışan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, yaşanan bu olaylar sonrasında kadro dışı kalmıştı.

Gözden çıkarılan 25 yaşındaki futbolcu, ilk yarının sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyemedi. 13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yalçın Kayan'ın, Eyüpspor'la masaya oturduğu ifade edildi. Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı öğrenilirken, bu transferin de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bu sezon sadece 64 dakika süre alan Kayan, 2018 yılında profesyonel olduğu sarı-kırmızılılarda 144 maçta forma giyerken 13 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.