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Spor

Yalçın Kayan, Iğdır FK yolcusu

Göztepe'de süresiz kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ın Iğdır Futbol Kulübü ile görüştüğü bildirildi.

DHA3 Eylül 2024 Salı 11:40 - Güncelleme:
Yalçın Kayan, Iğdır FK yolcusu
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Daha önce Süper Lig ekibi Başakşehir ile de temas halinde olan oyuncu için en ciddi teklifi Iğdır FK'nın yaptığı ve transferin en kısa sürede netleşeceği bildirildi. 2 hafta önce oynanan Fenerbahçe maçında takım arkadaşlarını beklemeden soyunma odasına gittiği iddia edilen ve teknik direktör Stanimir Stoilov ile tartışıp kadro dışı kalan Yalçın, Alanyaspor ve Bodrum FK maçlarında tribünde oturdu.

Bulgar teknik patron Stoilov'un, Yalçın'ı kesinlikle affetmeyi düşünmediği, oyuncuyla yolların ayrılacağı kaydedildi. Göztepe altyapısından yetişen Yalçın, 2 sezon önce Göztepe taraftarıyla da sorun yaşamıştı.

2021-2022 sezonunda Göztepe'nin Süper Lig'de küme düşmesinin ardından futbolseverler birçok maçta oyuncuyu protesto etti. Ancak daha sonra gösterdiği performansın ardından taraftarlarla arasındaki buzları eriten Yalçın, özellikle geçen sezon 35 maçta 9 gol atarak takıma büyük katkı sundu.

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