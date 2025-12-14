İSTANBUL 12°C / 7°C
Spor

Yalçın Koşukavak: Artık ülke futbolu sahanın dışından kurtulmalı

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak Esenler Erokspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, 'Maça dair konuşacak pek bir şey yok. Çünkü rakip yoktu. Oyunun güçlü tarafında tamamen Keçiörengücü vardı' dedi.

Yalçın Koşukavak: Artık ülke futbolu sahanın dışından kurtulmalı
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Maça dair konuşacak pek bir şey yok. Çünkü rakip yoktu. Oyunun güçlü tarafında tamamen Keçiörengücü vardı. Eğer biz başka işlerle uğraşacaksak hiç oynamayalım. Daha düşük bütçeli bir takımsak oynamayalım. Çok merak ediyorum. Böyle bir şey olur mu? Bu penaltı çalınır mı? Yazık günah değil mi? Güçten bahsediyorsunuz. Acaba sizin ne güçleriniz var? Yazıklar olsun. Böyle penaltı çalınmaz. Kulübede ekrandan 5 beş defa izledim. Çok üzücü bir şey. Artık ülke futbolu sahanın dışından kurtulmalı" ifadelerini kullandı.

