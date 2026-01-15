İSTANBUL 12°C / 8°C
  Yalçın Koşukavak: Beşiktaş'ı savunmak kolay değil
Spor

Yalçın Koşukavak: Beşiktaş'ı savunmak kolay değil

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak, mücadeleyi değerlendirdi.

15 Ocak 2026 Perşembe 23:13
Yalçın Koşukavak: Beşiktaş'ı savunmak kolay değil
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak, az süre alan futbolcularla oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koşukavak, maçın ilk bölümünde iyi savunma yaptıklarını söyleyerek, "Beşiktaş'a karşı kulüp politikası oyuncu çıkarmak ve mali disiplini korumak olan, deneyimi az olan oyuncularla oynamak zordu. Takımım iyi savundu ve kompakt durdu. Beşiktaş'ı iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Bu oyuncuları savunmak çok kolay değil. Kalitesi yüksek oyuncular var. Biz daha az süre alan oyuncularla oynadık. Oyuncu kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Elde ettikleri galibiyetten dolayı Beşiktaş'ı tebrik ettiğini söyleyen Koşukavak, Beşiktaş'ın zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Restorasyon geçiriyorlar. Zor zamanlar geçiriyorlar. Sergen hocanın başarılı olacağını ümit ediyorum. Beşiktaş'a ve Sergen hocaya başarılar diliyorum." dedi.

